Alle Arnhemmers mogen meestemmen: welke architect mag nieuwe moskee in Arnhem bouwen?

Weer stapt een raadslid op in Renkum, nu Norbert Mergen van GroenLinks: ‘Ik heb het gewoon te druk’

Opnieuw stapt een raadslid in Renkum op. Deze keer is het Norbert Mergen van GroenLinks. Hij zegt dat zijn besluit niets met de sfeer in de Renkumse politiek heeft te maken. ,,Ik heb het gewoon te druk.”