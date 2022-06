‘Als BN’er word je een levend Madame Tussauds-beeld, een attractie, een allemansvriend tegen wil en dank’

Gewonde bij botsing auto en bestelbus, caravan schiet los door klap en belandt in de berm

ARNHEM - De bestuurder van een auto met caravan is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus in Arnhem. Door de klap brak de trekhaak van de auto af, de caravan belandde in de berm.

