Als je glas altijd halfvol is heeft zelfs leegstand van winkels een positieve kant

ARNHEM - De leegstand in het winkelhart van Arnhem neemt toe. Heeft dat invloed op hoe het winkelend publiek de stad beleefd? Nauwelijks, zo blijkt uit een rondgang. ,,Ik ben van het glas half vol, dan is er altijd iets nieuws te zien.”

,,Wij waren al even niet meer in de stad geweest, drie weken geleden voor het eerst sinds lange tijd en nu dus weer. Neem de Hema, die zit in een nieuwe winkel, dat is leuk. Net alsof je in een andere stand bent", zegt Nathalie den Hertog uit Dieren voor het oude pand van de genoemd winkel.

Verandering positief

,,Ja ziet natuurlijk wel wat meer lege panden, maar ik beleef dat als verandering. Dan denk je na, wat zat daar ook al weer. Maar je ziet ook veel nieuwe winkels, zeker als je al even niet meer in Arnhem bent geweest. Mij vallen dus die veranderingen op en dat beleef ik positief. Ja, dan mag je me dus als een glas half vol type omschrijven", zegt de Dierense. Invloed op het wel of niet bezoeken van de Arnhemse binnenstad heeft de leegstand ook niet op Den Hertog. ,,nee, wij zijn op Arnhem georientëerd en dat blijft zo.”

,,Jullie Nederlanders zien wel overal problemen, ook als die er niet echt zijn. Winkels die open en dicht gaan horen bij het leven", zegt Zinab Argem. ,,Ik kom uit de buurt van Amersfoort, daar zie het ook. In Utrecht nog meer. Maar als je even wacht zit er straks gewoon weer een nieuwe winkel in", zegt Argem.

Alles tijdelijk

Ze is voor familiebezoek in Arnhem en daar hoort volgens Argem stadsbezoek bij. ,,Ja, ik zie die lege winkels ook. En jij noemt dat dichtgetimmerde pand lelijk, ik stoor me er niet zo aan. En ik woon hier niet, dus of het meer of minder is kan ik niet beoordelen. Maar je hoeft er geen drama van te maken, alles is tijdelijk, ook leegstand. Er zijn veel ergere dingen. In Syrië en andere landen in het Midden-Oosten hebben mensen honger, dat is een echt probleem.”

Ramon Belgers komt uit Vianen en is ook vanwege familiebezoek in het Arnhemse winkelgebied. ,,Ik ben hier al heel lang niet meer geweest, dus voor verschil moet je niet bij mij zijn. Maar ik vind het hier eerlijk gezegd wel meevallen, in Utrecht is de leegstand veel groter. Hier lijken meer winkels de crisis te hebben overleefd.”

Triest voor personeel

,,Of leegstand invloed op de winkelbeleving heeft? Voor mij niet echt nee. Het speelt in elk geval geen rol bij het wel of niet gaan. Maar ik zie die lege panden natuurlijk wel. Triest voor de winkeliers die failliet is en het personeel dat nu zonder werk zit.”

Guido van Maurik uit Arnhem reageert in eerste instantie wat verbaasd. ,,Nee, die leegstand is mij eerlijk gezegd niet opgevallen. Je ziet wel lege winkels, maar dat het erger zou zijn geworden valt mij niet op. Je ziet het winkelbestand altijd wat heen er weer gaan, winkel weg, winkel erbij, dat is volgens mij normaal.”

Geen rol

De Arnhemmer komt regelmatig in de stad. ,,Voor kleren, maar ook voor brood gaan we naar een bakker hier in de stad. Zeker op zaterdag, als mijn vrouw ook even de stad in wil. En dat blijft zo, die leegstand speelt in elk geval geen rol bij het wel of niet de stand in gaan", aldus Van Maurik.

Dat zegt ook Bauke Brons uit Velswijk. ,,We zijn kleren kopen voor de meisjes. Vaak in Doetinchem, maar nu een keer in Arnhem. En dan zie ik die lege winkels ook, maar ik stoor me er niet aan. Dat doe ik sowieso niet zo snel. Na Doetinchem is Arnhem het dichtste bij, dus zijn we er. Leegstand of de sfeer die dat zou uitstralen speelt daar helemaal geen rol in.”

