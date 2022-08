Als vrouwen aan diepzeeduiken doen, dan blijven mannen liever aan de oppervlakte spartelen

Dat de twee vrouwen in no time met elkaars levens vervlochten raken, dat vrouwen wezenlijke emoties en ervaringen uitwisselen. Ze springen met snorkels de zee in en duiken diep in elkaars zielenroerselen.



Dan mannen. De openingsvraag is altijd ‘alles goed?’ Het antwoord is altijd ‘ja’. Ook als het antwoord eigenlijk ‘nee’ is. Mannen vallen elkaar niet lastig met problemen. Althans, niet met emotionele problemen.



Als er iets kapot is – in huis of onder de motorkap, als het maar niet de eigen ziel is – dan praten ‘we’ er wel over. Sterker, dan helpen we elkaar. Alleen maar mooi, want dan is er iets te doen.