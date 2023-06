Alsof ze behangen zijn met lijkwaden: wilgen op de Stadsblokken zien er spookachtig uit door spinselmot

Einde aan vuurwerk na Free Your Mind of Koningsdag? Partij voor de Dieren is klaar met geknal: ‘Dient geen enkel doel’

Een verbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling is er al. Maar ook bij toekomstige evenementen moet Arnhem het gebruik van vuurwerk ‘voorkomen, ontmoedigen of verminderen’. Dat vindt de Partij voor de Dieren. ,,Bij Free Your Mind vlogen de ganzen in de uiterwaarden bij de Stadsblokken van schrik alle kanten op.”