Altijd al gedroomd van baan als trucker? Dan kun je (bijna) letterlijk instappen in GelreDome

In de komende jaren zijn zo’n 10.000 chauffeurs per jaar nodig. Voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland waartoe Arnhem behoort waren in maart 138 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (tegen 117 in maart 2021 en 96 in maart 2020). In de regio Oost waren in maart 588 openstaande vacatures voor chauffeurs.