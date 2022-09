ANAC Nijmegen krijgt tweede verdieping, Amerikaanse interesse voor Arnhemse interieurcarrousel

Snel even naar de wasstraat om al dat zout van de wagen te spoelen? Even geduld a.u.b.

NIJMEGEN - Vooral tijdens de goedkopere uurtjes staan er wel vaker rijen bij de wasstraat van de Anac aan de Energieweg in Nijmegen. Maar na de vorstperiode is het deze vrijdag wel extreem. Heel veel automobilisten willen graag even met hun wagen door de wasstraat. Om alle pekel van de afgelopen dagen van de lak te spoelen.

19 februari