Anne wil van haar rechterbeen een vrouwenbeen maken: ‘Ideeën genoeg’

Buurt opgeschikt door kwartet autobran­den in Presikhaaf: ‘De laatste maanden is het hier om de haverklap raak’

5 augustus ARNHEM - Bewoners van de Van Ghentstraat en Swartehondtstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf hoorden in de nacht van donderdag op vrijdag een schreeuw. ,,Hee!’’ Gevolgd door een ploffend geluid en toen een autoalarm. Eerst luid, dan steeds zachter. Twee auto's in hun straat stonden in brand. In totaal gingen er vannacht vier auto's in Presikhaaf in vlammen op.