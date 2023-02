Apart energiefonds voor arme inwoners is voor Westervoort te duur; ‘Er zijn al regelingen van het rijk’

indebuurt.nl Koltin ging voor Rianna op één knie in The Move in Arnhem: 'Engste wat ik ooit deed'

“Rianna wist van niets, maar ik bracht café-eigenaar Fred van tevoren op de hoogte”, vertelt Koltin Mandonado (33) over het huwelijksaanzoek dat hij deed in café The Move in Arnhem. “Ik vond het heel spannend om te doen.”

