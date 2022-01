Apeldoorner (31) zwaargewond na crash met drie auto's in Arnhem

Café Classen in Arnhem aan eind van middag dicht met een waarschu­wing: ‘Die toffe dag nemen ze ons niet meer af’

ARNHEM - Een officiële waarschuwing hebben ze gekregen aan het einde van de zaterdagmiddag: de uitbaatsters de muzikantenkroeg Café Classen in het stadshart van Arnhem. Ilonka Speksnijder en haar schoondochter Soraya Wormgoor-Boualem voerden even een gesprekje met twee boa's en een bevriende wijkagent in de zaak. Een paar achtergebleven gasten op straat vreesden het ergste. Wordt het een boete of niet?

16 januari