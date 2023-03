Aranka heropent ijssalon Gusto in Arnhem: 'Ik kijk uit naar veel blije gezichten'

indebuurt.nlHet was jarenlang de droom van Aranka Mullink (33) om een eigen horecaonderneming te hebben. Trots vertelt de Arnhemmer dat zij per 1 maart 2023 de nieuwe eigenaar is van Gelataria Gusto in winkelcentrum Schuytgraaf . “Het is eindelijk zover!”

Aranka stelt dat sommige Arnhemmers uit de buurt haar al kennen als het gezicht van de ijssalon en koffiezaak in Arnhem-Zuid. ”Ik groeide op in de ondernemerswereld van mijn vader en werkte de afgelopen twee jaar als bedrijfsleider van Gusto.” De overname is dan ook een mooie mijlpaal voor Aranka. ”Ik geniet ervan om mensen tevreden te zien. Daarom kijk ik het meest uit naar de persoonlijke gesprekken in de zaak en de blije gezichten die ontstaan tijdens het eten van ons ijs.”

De heropening van Gusto in Arnhem

Om de overname van Gelataria Gusto te vieren houd Aranka een feestelijke openingsdag. Die is op 4 maart 2023. ”We hebben allerlei acties. Zo maken vijf gasten kans op een waardebon voor tien milkshakes. Alle smoothies kosten het hele weekend 2,50 euro in plaats van 4,00 euro en de toppings voor poffertjes en gekleurde hoorntjes zijn gratis. Ons Italiaanse ijs proeven kan natuurlijk ook.”

Aranka’s favoriete ijssmaken

Ga je voor één of meerdere bollen ijs, maar weet je niet welke smaak je wil? Aranka doet haar eigen favorieten uit de doeken: witte chocolade met gezouten pinda’s en ciambella grisbi. Die eerste smaak spreekt voor zich, maar ciambella grisbi heeft misschien wat uitleg nodig. De ondernemer vertelt: “Het is ijs met de smaak van citroencake met citroencrème. Er zitten ook kleine stukjes Italiaanse koek in.” Eet smakelijk!

