Ard en Arnoud duiken in bizarre autocollectie van Ad Palmen: ‘Hij was meer dan verborgen kluizenaar’

Eerste Oekraïense vluchtelin­gen nemen intrek in opvangloca­tie op omstreden bouwgrond

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn dinsdag ingetrokken in de barakken van de nieuwe opvanglocatie in de Arnhemse wijk Schuytgraaf, op de grens met park Lingezegen in Elst. In totaal is er plek voor 150 Oekraïners die de oorlog in eigen land zijn ontvlucht.