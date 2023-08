Arnhem blijft groeien: zoveel inwoners telt de gemeente nu

Renkumse dorpen tellen steeds minder bomen en dat staat haaks op wat de gemeente wil zijn: groen

De gemeente Renkum wordt steeds minder groen. Sinds Renkum soepele regels hanteert voor het kappen van bomen, staan er in de dorpen minder bomen. Rond de Beelaertslaan in Oosterbeek gaat het zelfs om 33 procent van het groen. Dat moet anders vinden ze in het Oosterbeekse raadhuis.