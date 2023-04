Arnhem Centraal kon giga-drukte Koningsdag niet aan; NS sloot toegangspoorten van station

Boosheid over extreem dure taxiritjes in Konings­nacht: ‘40 euro voor ritje naar Arn­hem-Zuid. Schandalig!’

Taxichauffeurs die de hoofdprijs vragen voor korte ritjes. Feestvierders van de Arnhemse Koningsnacht waren er flink chagrijnig over dat ze veel moesten betalen voor een rit naar huis. De gemeente Arnhem vindt het verwerpelijk en is meteen op Koningsdag in actie gekomen.