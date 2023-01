Arnhem eert gesneuvelde militairen met hun namen als wachters voor de eeuwigheid boven drie viaducten

Grote kans op paasvuren in Huissen en Gendt: ‘Wij verwachten groen licht te krijgen’

HUISSEN - Het ziet ernaar uit dat ook in 2023 de paasvuren in Huissen en Gendt zullen branden. In verband met regelgeving rond de uitstoot van stikstof bestond er onzekerheid over het doorgaan, maar de beide organisaties hebben goede hoop dat op 9 april van het paasvuur kan worden genoten.

18 januari