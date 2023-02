Arnhem en Nijmegen vragen 40, krijgen slechts 15 miljoen van het Rijk

Dat is wel nodig ook, oordeelt het ministerie. ‘De regionale economie in Arnhem en Nijmegen groeit minder dan het landelijke gemiddelde. Arnhem scoort ook negatief op het gebied van veiligheid. De regio daarnaast heeft te maken met plattelandsvraagstukken zoals druk op het landschap en stikstof, én met grote stedenproblematiek', zo staat te lezen in de beoordeling van de aanvragen.

Meer geld naar Waddeneilanden dan naar Arnhem-Nijmegen

Het is de vierde ronde aan akkoorden, waarmee de Rijksoverheid wil laten zien dat ze overal in Nederland investeert in de samenleving. In deze ronde belanden er onder meer flinke bedragen in Limburg en krijgen ook de Waddeneilanden miljoenen (15,5 miljoen). De Achterhoek is buiten de boot gevallen.