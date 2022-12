Arnhem gaat ‘nog strakker’ naar kalender GelreDome kijken na verkeersproblemen rond Monster Jam

Verkeer in Arnhem loopt vast door drukte bij festival Landleven, en straks komen de rockfans van Volbeat

ARNHEM - De eerste dag van de manifestatie Landleven Winter in het Nederlands Openluchtmuseum trekt zoveel bezoekers dat het Arnhemse wegennet de stroom auto’s niet meer aan kan. Er is rond het museum zoveel verkeershinder dat publiek via sociale media wordt opgeroepen niet langer te komen. ‘We zien u graag op een ander moment’.

13:37