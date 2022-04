Arnhem houdt 44 miljoen over: kan de ozb omlaag? Geld naar Vitesse? ‘Belangrijk te beseffen dat dit incidenteel is’

Meneer Paping, er is 44 miljoen euro over. Welke Arnhemmer heeft dit geld dan niet gekregen?

,,Volgens mij heeft geen enkele Arnhemmer het geld niet gekregen. We hebben een sober beleid gevoerd, maar nergens op bezuinigd. We hebben nu bijvoorbeeld een meevaller op beschermd wonen en minder mensen in de bijstand. Ook hebben we een voordeel op de grondexploitatie én meer geld van het Rijk voor het gemeentefonds.”