Arnhem in alle vroegte gewekt door hoog piepend geluid op spoor: ‘Wat was dit in hemelsnaam?

Festivals­feer op zomeravon­den in Openlucht­mu­se­um in Arnhem

2 augustus ARNHEM - Tientallen mensen genieten op het Picknickplein in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem van livemuziek, straattheater en een Mexicaanse barbecue. Ze waren zaterdagnamiddag naar het museum gekomen om te genieten van de bijzonder sfeer tijdens eerste zomeravondopenstelling in de geschiedenis van het Openluchtmuseum.