Arnhem in de ochtendmist, dit ziet de kraanmachinist van High Park

Politie krijgt krijgt zeven tips over dodelijke aanrijding Arnhemse fietser

10:53 ARNHEM - De uitzending van Opsporing Verzocht over onder meer het dodelijk ongeval op de kruising Lisztstraat/Mahlerstraat in Arnhem heeft zeven tips opgeleverd. Een deel van de tips is zeer bruikbaar, aldus de politiewoordvoerder.