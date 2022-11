Arnhem in overtreding met wachttijd voor aanvraag energietoeslag; nog 1000 mensen niet bereikt

Sons­beek-ex­po gaat niet door in jubileum­jaar 2024: ‘niet realis­tisch’ door intern gerommel en geldgebrek

ARNHEM - De Sonsbeek jubileumexpositie in 2024 kan niet doorgaan. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC dat door de gemeente Arnhem is ingehuurd om te toetsen hoe toekomstbestendig het evenement is. Het rommelt al langer bij de organisatie van de vierjaarlijkse kunsttentoonstelling in het gelijknamige park, helemaal sinds de curatoren eind september plots ontslag namen.

3 november