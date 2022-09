Arnhem komt met eigen steunpakket om stijgende prijzen: elke week ‘honderden telefoontjes’ van inwoners in nood

,,We kunnen niet meer wachten op landelijke maatregelen, we moeten nú iets doen voor onze inwoners”, zegt wethouder Mark Lauriks van ‘bestaanszekerheid’. Volgens hem krijgt de gemeente elke week ‘honderden telefoontjes’ van Arnhemmers die om hulp schreeuwen.

,,Er zijn zelfs mensen die informeren bij ons daklozenadvieskantoor: wat als ik straks mijn huis kwijtraak?” Sommigen worden ‘letterlijk ziek’ van de geldzorgen, vertelt hij.

Naast de extra energietoeslag kunnen ouders met een laag inkomen meer geld krijgen om schoolspullen voor hun kinderen te kopen, waaronder ook een fiets of laptop. Mensen die via de bijzondere bijstand een koelkast of wasmachine willen aanschaffen, ontvangen geen goedkoop tweedehands apparaat meer, maar een energiezuinig nieuw model. Dat scheelt meteen weer in de energierekening, luidt de bijbehorende uitleg.

Ook voor ondernemers met financiële problemen belooft de gemeente aanvullende maatregelen. Lauriks heeft daarvoor al twee ton tot zijn beschikking, waarvan hij bijvoorbeeld een noodnummer kan openen. ,,Dat helpt veel ondernemers al een boel.”

Maatwerk bij noodfonds

Bij het speciale noodfonds voor inwoners die officieel net niet tot de lage inkomens behoren, wil Arnhem per geval kijken wat precies mogelijk is. Of dit er écht komt en hoeveel geld daar dan mee is gemoeid, moet snel worden besproken met de gemeenteraad.

De extra energietoeslag van 250 euro volgt bovenop de energietoeslag die het Rijk al wel eerder heeft toegezegd. Alles bij elkaar liep dat bedrag op tot 1300 euro.

Noodplan van zo’n 12,5 miljoen euro

Extra energiecoaches moeten Arnhemmers helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Ook is met de woningcorporaties in Arnhem afgesproken dat huisuitzettingen om geldnood per direct tijdelijk niet plaatsvinden. ,,Als de financiën echt erg in de weg zitten bij corporaties, schieten wij bij”, stelt Lauriks.

Alle maatregelen maken deel uit van een groter Arnhems noodplan om de energiekosten te laten dalen én de koopkracht komende winter te beschermen. Opgeteld zou het huidige pakket zeker 12,5 miljoen euro kosten. Dit bedrag moet onder meer worden gedekt door 5 miljoen euro uit het zogenoemde energiearmoedefonds, geeft Lauriks aan. ,,We gaan niet ergens in snijden, maar nu extra geld uitgeven waarmee we dat al van plan waren. Dat halen we naar voren.”

De Arnhemse wethouder weet dat collega’s in andere gemeenten ook van alles proberen om eigen inwoners uit de brand te helpen. ,,Eigenlijk is elke dag langer wachten al te veel. Ik hoop dat dit een signaal is richting Den Haag.” Want zonder meer hulp van het Rijk is wat Arnhem nu doet ‘nooit genoeg’.