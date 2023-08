Arnhem krijgt een heus ABBA-festival: ‘Muziek is tijdloos en spreekt zóveel mensen aan’

Column Remco Kock ‘Blikjes, blikjes, interesse in blikjes?’, vraag ik. Ik heb er een nieuwe hobby bij. Blikjesbe­zor­ger

,,Blikjes? Blikjes? Interesse in blikjes?” Nog niet zo lang geleden was het een vreemd tafereel geweest. Een man die een plastic zak voor het hoofd van een dakloze houdt en ermee rammelt. Omdat de blikjes in de tas leeg zijn, zou het van sadisme getuige. De man die laat zien: zo, dit heb ik allemaal opgedronken. Heerlijk was ’t!