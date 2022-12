‘Arnhem leeft mee’ na hevige brand in flat: ‘Schrok wakker en hoorde ‘help, help!’’, bij toeval wietkwekerij ontdekt

Schaarsber­gen was even in de ban van een wolf in het dorp, maar Neo is inmiddels weer bij zijn baasje

ARNHEM - Een wolfshond heeft afgelopen weekend voor commotie in Schaarsbergen geleid. Veel mensen dachten dat er een wolf rond liep in de straten in het dorp net boven Arnhem aan de rand van de Veluwe. Het was alleen geen wolf, maar een wolfshond.

28 november