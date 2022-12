Arnhem loopt nu wél warm voor subsidie bij aankoop elektrische scooter. ‘De tijd is er rijp voor’

Doel van de subsidie, waarvoor 340.000 euro is uitgetrokken, is het aantal vervuilende scooters in de stad omlaag te brengen. Als er 350 oude tweewielers met een tweetakt- of viertaktmotor van de weg worden gehaald (het gaat om scooters van voor 2011), dan scheelt dat volgens de gemeente Arnhem jaarlijks 360 kilo aan fijnstofuitstoot.

Een kleine driehonderd Arnhemmers hebben sinds oktober een beroep gedaan op de regeling. Daarvan zijn er tweehonderd toegekend, nog niet alle aanvragen zijn beoordeeld. 67 mensen hebben 800 euro sloop- en vervangingssubsidie gekregen, 133 mensen hebben 400 euro gekregen om hun scooter met brandstofmotor te laten slopen. Of die een twee- dan wel een viertaktmotor heeft, wordt niet geregistreerd.

‘Elektrisch rijden veel gewoner geworden’

Daarmee slaat de subsidie beter aan dan de soortgelijke regeling die Arnhem al in 2013 in het leven riep. Destijds was de premie voor het inruilen van een benzinescooter voor een elektrisch exemplaar 750 euro, maar slechts dertig mensen meldden zich voor de subsidie. Die werd uiteindelijk geschrapt als gevolg van de geringe belangstelling.

Anno 2022 is het beeld volledig anders. Tot tevredenheid bij de gemeente Arnhem. ,,De tijd is er nu wel rijp voor. Elektrisch rijden is veel gewoner geworden. De tijden zijn veranderd”, concludeert een woordvoerder.

Daarbij komt ook dat de traditionele benzinescooter steeds meer onder vuur komt te liggen. Zo kondigde Nijmegen recent een verbod op alle benzinebrommers, -scooters en -snorfietsen aan. Dat gaat in 2028 in.

