Arnhem opent school voor Oekraïense kinderen: ‘Onderwijs kan geen minuut te lang wachten’

Kunstvei­ling voor Oekraïne levert bijna 30.000 euro op: ‘Nee, ik bood niet. Ik zwaaide alleen maar!’

Arnhem - De kunstveiling voor Oekraïne in de Eusebiuskerk in Arnhem heeft 28.712 euro opgebracht. Het gros van de bijna 250 werken is verkocht. Organisator Rob Voerman is blij met het resultaat. Het geld gaat naar de grote inzamelingspot van Giro 555 voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

26 maart