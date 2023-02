Arnhem voert de strijd tegen foute ondernemers op, vergunningsplicht voor meer bedrijven

MET VIDEO Minister Wiersma steunt idee van Arnhemse school voor realityse­rie over leraren: ‘Juffen krijgen ook knuffels’

De Heijenoordschool kreeg donderdagmiddag onderwijsminister Dennis Wiersma over de vloer. De leerlingen hadden in Arnhem een flink aantal kritische vragen over het lerarentekort. En ze kwamen met oplossingen. Zoals een tv-serie over hoe leuk het is om leraar te zijn. Dat idee ziet de minister wel zitten.

9 februari