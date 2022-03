Arnhem zet cruiseschepen in voor Oekraïense vluchtelingen, ook andere Gelderse gemeentes opgeroepen om plaats te maken

Ook in Arnhem en omgeving komen velen in actie voor Giro555: ‘Ik word heel verdrietig van wat er nu gebeurt’

ARNHEM/ OOSTERBEEK - De winkelwagen vol lege flessen vult zich snel. ,,Het gaat goed, want we hebben al meer dan 100 euro ingezameld voor Giro555”, zegt Floor Sepmeijer (10) enthousiast. Samen met haar broertje Vigo zit ze bij de lege flessenautomaat van de Albert Heijn in Oosterbeek.

