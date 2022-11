Arnhem ziet toch manier om ondernemers in nood met geld te steunen: ‘Waarom lukt dit de SP wel met een halfuur internetten?’

Herden­kings­spek­ta­kel zocht de landelijke tv maar lijkt te eindigen op de kade

ARNHEM - Het multimediaal herdenkingsspektakel Bridge to Liberation Experience wankelt. Kostenstijgingen in tijden van energiecrisis bedreigen het voortbestaan van het evenement. De gemeenteraad wordt vandaag gevraagd om in de bres te springen. Het is erop of eronder.

9 november