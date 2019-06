Arnhem ziet uit naar locatiebezoek Eurovisie Songfestival

Deadline 3 juli

De deadline voor dat bidbook is voorlopig bepaald op 3 juli. Pas medio juni weet Van Dellen wat er in moet staan. Dan namelijk ontvangen alle steden die zich als kandidaat hebben gemeld een opsomming van de criteria waaraan ze moeten voldoen om het evenement volgend jaar binnen te halen. ,,We zijn al wel bezig om wat zaken op een rijtje te zetten”, zegt Van Dellen. ,,Daarbij maken we onder meer gebruik van wat we in het kader van de organisatie van het WK volleybal voor vrouwen in 2022 in GelreDome al hebben beschreven.”

Locatiebezoek kanshebbers

Van Dellen heeft van de NPO gehoord dat ergens in juli de locaties worden bezocht die door de organiserende omroepen als kanshebber worden beschouwd.



Als de visite ook langs Arnhem komt, weet de wethouder dat hij dicht bij zijn doel is. ,,Eind juli of begin augustus moet dan de definitieve keuze volgen.”



De Arnhemse wethouder trekt bij de kandidatuur van Arnhem als songfestival op met verschillende partijen in de regio, waaronder de directie van stadion GelreDome in Arnhem, Citymarketing en toeristisch bureau Toerisme Veluwe Arnhem.



Ook met gemeenten in de regio is contact. ,,Ik heb deze week nog met burgemeester Bruls van Nijmegen gesproken. Iedereen is er van doordrongen dat we een unieke kans kunnen verzilveren.”



Behalve Arnhem hengelen meer steden naar het Eurovisie Songfestival, waaronder Rotterdam, Den Haag en Maastricht.