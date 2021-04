Arnhemmer (27) kocht luxe spullen van Wehkamp met gehackte inloggegevens: fikse celstraf en boete

UPDATE en VIDEO Feest in Sonsbeek­park Arnhem zonder corona­vrees beëindigd met probleemlo­ze ontruiming

31 maart ARNHEM - Uitgelaten jongeren gingen vandaag rond de witte villa in Park Sonsbeek in Arnhem uit hun dak. Met een flinke partij bierblikjes bij de hand maakten ze er een vrolijk feestje van. Anderhalve meter afstand houden in coronatijd was er niet bij. Handhavers hielden eerst een oogje in het zeil maar grepen niet in. Later werd het park alsnog ontruimd.