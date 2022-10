Arnhemmer (42) opgepakt in Zevenaar met meer dan 500 kilo illegaal vuurwerk in z'n busje

Politie in Arnhem heeft handen vol aan mensen met verward gedrag: meldingen lopen na corona niet terug

ARNHEM - Mensen met verward gedrag trekken een zware wissel op politieagenten in Arnhem. In de twee coronajaren nam het aantal meldingen over overlast door deze mensen met vierhonderd per jaar toe. Zorgelijk is volgens de politie dat het aantal meldingen per maand nog niet is gedaald.

