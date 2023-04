Arnhemmer (52) zou seksafspraakjes tegen betaling regelen voor meisje van 16: ‘Grote poppenkast’

Tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet in de meervoudige kamer van de Arnhemse rechtbank. Eerst moeten de laatste puntjes op de i in het onderzoek worden gezet.

Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat de man, die de zaak volgde via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting in Arnhem, zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel en seksuele uitbuiting. Hij zou het slachtoffer, dat wél in de rechtszaal aanwezig was, van 1 september tot en met 26 december hebben geprostitueerd.