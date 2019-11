Arnhemmer door eigen zoon gedood in Irak, moeder aangevallen

Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in Arnhem, tijdens een strafproces over de productie van en handel in anabole steroïden tussen 2012 en 2015.



Het Openbaar Ministerie vervolgde daar de vader, moeder en twee van de zoons uit het gezin voor. De aanklager eiste donderdag drie jaar cel tegen de 29-jarige zoon uit het gezin, en vrijdag twee jaar cel tegen de 31-jarige zoon.



De strafzaak tegen de moeder is van de baan. De trauma’s die de vrouw meemaakte, in combinatie met haar kleine rol en de ouderdom van de strafzaak, maakte dat de rechtbank vindt dat vervolging haar onnodig verder in de put helpt, wat zwaarder weegt dan het belang van de maatschappij dat ze wordt vervolgd.