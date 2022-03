Arnhemmer neemt collega uit Kiev in huis: ‘Ik zie dat hij lijdt en stress heeft’

Yuri Rakotsy nam vorige week zo’n beetje het laatste passagiersvliegtuig dat nog vanuit Kiev opsteeg. ,,Een Ryanairvlucht, naar Weeze”, zegt Rakotsy, wiens woorden in een oer-Hollands ingericht kantoortje, met Delfts blauw aan de muur, worden vertaald door Willibrordus van der Weide. ,,We spreken Russisch”, zegt Van der Weide, die zijn kompaan in huis genomen heeft. ,,Anders was hij eenzaam geweest. We delen lief en leed met elkaar. Andersom had hij mij ook geholpen.”