Arnhemmer op tv: Sam doet mee aan het nieuwe seizoen van De Bachelorette

indebuurt.nlDe liefde hangt weer in de lucht in het nieuwe seizoen van De Bachelorette. Deze keer gaat topmodel Sylvia Geersen op zoek naar ware liefde. Zou Sam uit Arnhem haar hart veroveren?

In dit seizoen zoekt model Sylvia Geersen de liefde. Deze 37-jarige Rotterdamse schone werd bekend met haar deelname aan Holland’s Next Topmodel in 2006. Daar werd ze tweede. Zal het spreekwoord ‘geen geluk in het spel, maar wel geluk in de liefde’ op haar van toepassing zijn?

Sam uit Arnhem

Een van de mannen die het hart van Sylvia probeert te veroveren is Sam uit Arnhem. De vrijgezel is 30 jaar en projectmanager bij een hoveniersbedrijf. Tegen Cosmopolitan zegt hij dat hij positief ingesteld en een echte levensgenieter is. Volgens Sam is het in een relatie belangrijk dat je gelukkig wordt van elkaar. Hij hoopt zowel fysieke aantrekkingskracht als een maatje te vinden in een nieuwe relatie.

De Bachelorette

Sylvia gaat met Sam en de andere heren op date om te kijken of er sprake is van ware liefde. Elke week moet een van de deelnemers de show verlaten, als de Rotterdamse schone denkt dat er niets meer dan vriendschap in zit. Laten we hopen dat Sam het ver schopt! De Bachelorette wordt geproduceerd door Warner Bros. International TV Productions Nederland en is vanaf 2 februari exclusief te zien bij Videoland.

Shownieuws van indebuurt

