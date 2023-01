Arnhemmer Schoenaker toont zich in grootste handbaletalage ter wereld: ‘We zijn geen klein landje meer’

Pröpper meteen in wedstrijd­se­lec­tie Vitesse: Tronstad ontbreekt in Heerenveen

Davy Pröpper gaat mee met Vitesse naar Heerenveen. De 19-voudig international zit in de wedstrijdselectie van de Arnhemse club voor het duel in Friesland. In het doel keert Kjell Scherpen terug bij de eredivisionist. Sondre Tronstad ontbreekt.

27 januari