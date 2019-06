Arnhemmer schrijft boek over gamehistorie: van ‘nerds voor nerds’ naar miljoenenindustrie

1. De oudste game komt uit Nijmegen

Wat maar weinig mensen weten, is dat een spel over Nijmegen als een van de oudste games van Nederland wordt gezien. Het spel heet ‘Nijmeegs Avontuur’ en werd in 1980 ontwikkeld door Wim Couwenberg. In de game is het de bedoeling dat spelers op zoek gaan naar een schat, met Plein 1944 in Nijmegen als vertrekpunt.



,,Vaak ontbreekt het Gelderse stukje in de gamegeschiedenis’’, zegt Lenting. ,,Dat komt doordat het een beginfase is, waar niet zo veel over bekend is. Hobbyclubs leerden zichzelf programmeren in die tijd en gingen zelf games schrijven. Het uitwisselen van spellen gebeurde vooral onderling. De Beuningse broers Courbois werden zo een soort van uitgever van spelletjes. Die eerste games werden vaak eigenhandig op cassettes gezet, ingepakt en op de post gedaan.’’