Arnhemmer woedend na geëiste celstraf voor oproepen tot rellen: ‘Jullie zijn helemaal gestoord!’

Elst loopt uit voor ‘Overbetuwe zingt mee’: ‘Als er wat te doen is in Elst, dan komen we allemaal’

Ze houden wel van feest in Elst. Als er wat te doen is in het dorp, dan trekken velen daar naar toe. ,,De oude Elstenaren trekken de nieuwkomers mee", zegt Wiely Knuiman, geboren en getogen in het dorp.