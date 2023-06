Arnhemmers opnieuw naar rechter om komst infocentrum nabij beverburcht te blokkeren

Tegenstan­ders woonwijk in Stadsblok­ken Arnhem werpen beverfami­lie in de strijd

ARNHEM - Tegenstanders van de plannen voor een nieuwe wijk op Stadsblokken/Meinerswijk op de oever van de Nederrijn in Arnhem brengen een beverfamilie in stelling om te pleiten voor afstel van de woningbouw. Aanleiding is de mogelijke ontdekking van een beverburcht nabij de Haven van Coers dicht bij de Nelson Mandelabrug.