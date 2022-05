Arnhems bestuur krijgt steeds meer vorm: Partij voor de Dieren wil Marco van der Wel als eerste wethouder ooit

Hangjonge­ren en rondslinge­rend afval: dit is waarom De Laar volgens Arnhemmers achteruit gaat

ARNHEM - Na de Geitenkamp is De Laar de wijk waar inwoners de meeste achteruitgang verwachten, zo blijkt uit de laatste cijfers van de gemeente Arnhem. Wat speelt er in de buurt in het zuiden van de stad? ,,Als ik kon verhuizen, was ik weggegaan.”

22 mei