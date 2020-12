Arnhems gezin sliep ‘letterlijk op een bom’, nu dreigen ze op straat gezet te worden

Overtre­ders krijgen te maken met keiharde aanpak met oud en nieuw: ‘Geen normale jaarwisse­ling’

30 december ARNHEM - Wie tijdens de jaarwisseling de coronaregels overtreedt of toch vuurwerk afsteekt, kan rekenen op een harde aanpak. Politie en burgemeesters tolereren bitter weinig. De inzet van agenten en brandweer is vele malen forser dan in andere jaren.