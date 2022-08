Arnhems Openluchtmuseum viert Dag van de Beiaard: ‘Doedelzak hoort bij Schotland, dit instrument bij Nederland’

Zorgen bij aanhang Vitesse over nederlagen in voorberei­ding: ‘En hoe zit het met de overname?’

ARNHEM - De Supportersvereniging Vitesse wil met de club in gesprek over de stand van zaken rond de overname van Vitesse. Onder de aanhang leven verder zorgen over de huidige selectie van de Arnhemse eredivisionist en de ‘dramatische reeks wedstrijden in de voorbereiding’.

1 augustus