Arnhems sportcentrum decor voor pickleball: de populairste sport waar nooit iemand van heeft gehoord

mijn leven mijn dromen Op de Koorschool Arnhem leert Féline van Etten zingen en optreden

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Féline van Etten (10). Ze zit op de vrije school in Arnhem en houdt van paardrijden en zingen. Féline woont in Huissen met haar vader, moeder, broertje David (8) en zusje Leah (3).

24 april