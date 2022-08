Arnhems Watermuseum als aangename schuilkelder bij hittegolf: ‘Dat het hier zo koel is, wisten we niet’

De unieke kans voor pastores om kampioen te worden: ‘Er is geen schaaktoer­nooi voor brandweer­man­nen’

ARNHEM - Bij het Open Nederlands Kampioenschap Schaken in Dieren stond maandag de speciale editie voor ‘Pastores en Theologen’ op het programma. Inclusief grapjes én wonderen. ,,Het is voor ons de enige kans om ergens Nederlands kampioen in te worden!”

1 augustus