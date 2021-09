Arnhems zorgcentrum beschoten

Dit jaar geen Sonsbeek­markt meer, toekomst is ongewis: ‘Wanbeleid gemeente Arnhem’

2 september Er komt dit jaar in Arnhem geen editie meer van de Sonsbeekmarkt, de ‘mix van streekmarkt en theatraal buitenfestival’, die sinds 2012 behalve in de winter op de eerste zondag van de maand neerstreek in Park Sonsbeek. De organisatie is boos op de gemeente Arnhem en op de organisatie van de concurrerende Trotsmarkt.