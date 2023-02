Arnhemse (37) blijft vast zitten voor brandstichting De Wiltstraat

Herden­kings­plek voor Jacky, slachtof­fer van brand in de De Wiltstraat

De familie van Jacqueline of Jacky heeft een herdenkingsplek voor het slachtoffer van de heftige stadsbrand in Arnhem ingericht in buurthuis De Nieuwe Hommel. De plek is voor iedereen die herinneringen wil ophalen aan Jacky.

9 februari