De actie werd afgesloten met een erwtensoepje om aan te geven dat het aanbod van de werkgevers van 5 procent loonsverhoging dit jaar ronduit ‘snert’ is.

Wethouder Maurits van de Geijn nam een petitie in ontvangst, ondertekend door circa 400 van de 1200 ambtenaren die voor Arnhem werken. De bonden liggen al sinds de herfst in de clinch met de werkgevers over de prijscompensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Ze noemen het laatste bod van 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024 ‘snert’ en eisen onder meer 12 procent structurele loonsverhoging in combinatie met automatische prijscompensatie.

Demonstratie voor een betere cao op de binnenplaats van het stadhuis in Arnhem.

'Wandelmars' van ambtenaren voor een betere beloning'. De stoet heeft de 'berenkuil' van het Airborneplein net verlaten en loopt naar het stadhuis.

‘Toenemende werkdruk is elke dag merkbaar’

,,De prijzen zijn enorm gestegen en dat voelt iedereen in de portemonnee”, zegt Hans de Jong, vakbondsbestuurder bij FNV Overheid. ,,Ook de toenemende werkdruk is elke dag merkbaar. Gemeenten krijgen steeds meer taken op het bordje, maar er zijn niet genoeg mensen om het werk te doen. Er zijn veel vacatures.”

Ook Esther Post, medewerker bij de receptie op het stadhuis, wijst erop dat alles peperduur is geworden, terwijl de lonen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen zijn. ,,Ik zie bij collega’s verborgen armoede. Er moet daar nu echt wat aan gebeuren.” De Jong benadrukt dat werken bij gemeenten ‘weer aantrekkelijk moet worden’.

Wethouder Maurits van de Geijn spreekt de demonstranten toe.

Wethouder onderschrijft roep om ‘faire beloning’

Wethouder Van de Geijn noemt de kritiek terecht. ,,Ook wij zien dat de werkdruk hoog is in een tijd van gestegen kosten van levensonderhoud. Dat vraagt om een faire beloning. De roep daar om zien we overal in de publieke sector, ook bij het onderwijs en bij de politie.” Van der Geijn belooft de petitie door te sturen naar de onderhandelaars voor de werkgevers van de ambtenaren, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Die organisaties roepen de bonden op om terug te keren naar de onderhandelingstafel.

'Vaandelzwaaiers' namens de vakbonden passeren de carnavalsvlaggen voor het gemeentehuis van Arnhem.

