Arnhemse boa’s met hoofddoek? Dat moet gewoon kunnen, vindt ook College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens, dat de taak heeft mensenrechten onder de aandacht te blijven brengen in Nederland, reageert op een recente boodschap van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.



Zij liet weten dat boa’s, zeg maar de opsporingsambtenaren in blauwe pakken die in dienst zijn van de gemeente, er neutraal uit moeten zien. Evenals agenten. In de praktijk komt dit erop neer dat de handhavers onder werktijd geen hoofddoek, keppel of tulband mogen dragen. Het stadsbestuur van Arnhem zei eerder nog zich juist hard te willen maken voor het tegenovergestelde. Nu is het vanwege landelijke voorschriften nog niet mogelijk zomaar een hoofddoek te dragen als boa.