Arnhemse dj kraakt dansfeesten bij ‘gesubsidieerd’ Luxor: ‘Corona lijkt daar niet te bestaan’

Politie onderzoekt brandstich­ting bij eetcafé in Arnhem

7:30 ARNHEM – Bij eetcafé Sofram in Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Een onbekende heeft een jerrycan met brandstof tegen de gevel aangezet en in brand gestoken. De politie heeft de brandstichting in onderzoek.